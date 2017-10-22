Bisikletle Türkiye'yi dolaştı

22 Ekim 2017

Türkiye'nin her yerinde güvenli ve özgürce dolaşılabileceğini göstermek ve 81 ilin güzelliklerini keşfetmek amacıyla 77 gün önce bisikletle İzmir'den yola çıkan amatör bisikletçi Ahmet Süğlün, turunu tamamladı.

Jules Verne'nin "80 Günde Devri Alem" isimli romanından etkilenerek Türkiye'yi gezmeye karar veren Süğlün (30), "80 Günde Devri Türkiye" sloganıyla başladığı yolculuğunu bitirerek, yola çıktığı İzmir'e döndü.

İzmir girişinde bisiklet kulübü üyelerince karşılanan Süğlün, turunun son noktası Bostanlı Pazar Yeri Parkı'na kadar kulüp üyeleriyle pedal çevirdi. Süğlün için burada bir karşılama töreni düzenlendi.

Süğlün, yaptığı açıklamada, bisiklete binmeyi küçük yaşlardan beri çok sevdiğini, bisiklet kullananlara örnek olmak için Türkiye turunu çıkma kararı aldığını söyledi.

Yakın çevresinin kendisine destek verdiğini belirten Süğlün, şunları söyledi:

"70 gün sürüş, 7 günde dinlenme olmak üzere turumu 77 günde tamamladım. Bu süre boyunca 10 bin 500 kilometre yol katettim. Bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Amacım uzun yollarında bisikletle de gezilebileceğini göstermekti. Bunu turumu tamamlayarak kanıtladım. Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu herkese anlatmak istiyorum. Bunların dışında bisikletin çevre dostu ulaşım aracı olduğunu gösterdim."

Süğlün, gittiği her kentte kendisini yöre halkının karşıladığını dile getirerek, bu turla Türkiye'nin her yönden ne kadar zengin bir ülke olduğunu bir kez daha anladığını, tanıştığı yeni insanların kendisine çok şey öğrettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA