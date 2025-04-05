Bodrum '6. Acı Ot Festivali'nden renkli görüntüler...

Bodrum'da, Ortakent Köyiçi mevkisinde bugün başlayan ve iki gün sürecek '6. Acı Ot Festivali'ne havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

Birçok aktivite ile yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, yöresel halk oyunları gösterileri de yer aldı. Ünlü şeflerin katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı. Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu stantlarda yer alacak.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum'un sadece denizi, kumu, güneşiyle değil kültürü, doğası ve yöresel mutfağıyla da kendine hayran bıraktığını söyledi. OYDER Başkanı Öncel Erkal da festivale katılımın yoğun olduğunu kaydetti.

Ottan şapkasıyla dikkat çekti!

Festivalde 57 ot çeşidiyle ve başında ottan yaptığı şapkayla katılan Özcan Saygın ise burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Başımdaki şapkamı ottan özel yaptım. O benim vitrinim. Festivale katılım çok güzel. Tezgahımda 57 çeşit ürünüm var" ifadesini kullandı.