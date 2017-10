Bozcaada'da 'araçsız ada' planı

19 Ekim 2017

Yaz sezonunda araç trafiğinin yoğunlaştığı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, ada sakinleri dışındaki tatilci ya da ziyaretçileri, araçsız ağırlamanın planları yapılıyor.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üçüncü büyük adası Bozcaada'nın Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonlarından biri ve ülkenin köyü olmayan tek ilçesi konumunda bulunduğunu hatırlattı.

İlçede en önemli konunun adanın ölçeği olduğunu ifade eden Yılmaz, Bozcaada'nın 38 kilometrekarelik bir alandan oluştuğunu belirtti

Yılmaz, ilçelerinin, son yıllarda hem ülke hem de Çanakkale'nin turizminde çok gözde merkezlerden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Turizm gerçekten Bozcaada için her geçen gün önem kazanmaya devam ediyor. Ama biz şunu biliyoruz; Bozcaada aslında yüzyıllarca bir üretim adası olmuş. Burası bir üzüm, şarap adası olmuş. Doğal güzellikleri korunan bir ada olmuş. Biz de ölçek kavramını ön plana çıkararak hep Bozcaada'yı koruyarak geliştirme yönünde atılımlarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de turizm konusunda hep kötü örneklerin yaşandığını hatırlatarak, "Bir yeri belli bir süre içerisinde ekonomik olarak çok ihya edip ama ilerleyen süreçte de orayı yozlaştırıp ve terk etmek gibi 'komplikasyon' dediğimiz ikinci bir etkisi oluyor. Biz bunu Bozcaada'da yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla hem turizmin hem bağcılığın hem de buradaki doğal yaşantının sağlıklı bir şekilde yürümesi için birçok adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaz sezorunda inanılmaz bir trafikle mücadele ediyoruz"

"Bozcaada'da özellikle yaz sezonunda inanılmaz bir trafikle mücadele ediyoruz. Bu durum gerek ziyaretçiler, gerekse ada halkı için bir işkenceye dönüşüyor." diyen Yılmaz, bu anlamda bazı planlamalar yapma gereği hissettiklerini anlattı.

Yılmaz, dönemin Çanakkale Valisi Ahmet Çınar'ın tavsiyesi ve yönlendirmesiyle 2015 yılında bir uygulama başlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hayalimiz şu; ilerleyen süreçte Bozcaada'da yaşayan insanların dışındaki misafirlerimizi buraya araçsız olarak kabul etmenin yollarını arıyoruz. Bunun bir başlangıcı olarak 2016-2017 döneminde ve 2015'in yaz sezonunda bir uygulamaya geçtik. Tabii deniz ulaşımı bizim için çok önemli. GESTAŞ belki de bizim için en çok önemi olan bir kuruluş. Burada rezervasyon sistemini birlikte planladık. Aynı deniz otobüsü mantığında olduğu gibi, burada tatilini tamamlayan insanlar dönüş için planlamalarını yapsın istedik. Hangi saatte gitmek isterlerse biz onları o saatte direkt olarak gemiye alalım diye. Bunu hayata geçirince bizim için de elimizde şöyle bir done oldu. Biz de belli bir noktadan ada trafiğini kapatıyoruz. Yalnızca gemi için rezervasyonu olan araçları alıyoruz merkeze. Onun dışında hiçbir aracı ada merkezine almıyoruz. Bu konuda gözle görülür bir iyileşme oldu. İnsanlar Bozcaada'nın sokaklarında daha rahat adım atmaya başladılar. Gelen misafirlerimiz tatillerinin son günlerini araç kuyruklarında geçirmemeye başladılar."

"Araçsız ada" planı

Yılmaz, adadaki trafik sorununun önüne geçmek ve çevreyi korumaya katkı sağlamak için "araçsız ada" düşüncesinde olduklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Önümüzdeki süreçte adaya hiç araç sokmayacak modelleri mutlaka geliştirmek zorundayız. Bu adımı bir başlangıç olarak görüyoruz. Biz ada içerisindeki ring sistemini, toplu taşımayı belediye olarak üstlenip sağlıklı hale getirdiğimiz anda bunu çözmüş olacağız. Bunu da mutlaka çevre dostu araçlarla yapmak istiyoruz. Bu sene bunun için konunun ilk çalışmasını yaptık. 8 kişilik 2 golf aracıyla misafirlerimizi iskeleden alıp otellerine kadar bıraktık. Bu konuda hem halktan hem de misafirlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu ring sistemini doğa dostu araçlarla güçlendirdiğimizde önümüzdeki 3 sene içerisinde insanlarımızı her koya ada içerisinde ulaşmak istedikleri her yere ulaştırabilirsek... O zaman buraya gelecek misafirlerimize şunu demek istiyoruz; siz aracınızı karşıda bırakın, eşinizi dostunuzu ve Bozcaada sevginizi yanınıza alıp gelin, biz burada sizi gitmek istediğiniz her yere ulaştırırız."

Bu sayede fosil yakıtlı araçların çevreye verdiği kirliliğin önüne geçip adadaki yoğun trafiğin engellenebileceğini, ziyaretçilerin adanın keyfini çıkarabileceklerini anlatan Yılmaz, çözümleri kademe kademe devreye sokmak istediklerdini belirtti.

Yılmaz, şu ana kadar yapılanların bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "İlerleyen süreçte mutlaka araçsız bir Bozcaada modelini hayata geçirmek istiyoruz. Tabii ki bu bir başlangıç. İlerleyen dönemde de inşallah araçsız bir Bozcaada bizim hayalimiz." dedi.

Adada 2010 yılından itibaren naylon poşet yasağını hayata geçirdiklerini, bunu hem denetim hem ikna hem de alternatifler üreterek geliştirdiklerini, belediye şirketleri üzerinden hazırlanan bez torbalar ürettiklerini, çevre konusunda çok duyarlı olduklarını ifade eden Yılmaz, çok küçük ama nadide bir yer olan Bozcaada'yı gelecek kuşaklara doğal haliyle aktarma yükümlülüklerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA