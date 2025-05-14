Bu akşam Kuruluş Osman yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam ATV'de yayınlanamayacak. Diziyi sıkı şekilde takip edenler bunun nedenini merak ediyor. Sıkça yöneltilen soru ise "Kuruluş Osman neden yok" şeklinde...

Bu akşam Kuruluş Osman neden yok?

Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor kupa için mücadele edecek. Bu nedenle Kuruluş Osman ekrana gelmeyecek.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm henüz yayınlanmış değil. Türkiye Kupası finali sonrası 192. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Öte yandan yeni bölüm ise 21 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek.