Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümleri merakla bekleniyor. Bugün cuma günü olması vesilesiyle yeni sezonun başlayıp başlamayacağı araştırılıyor. Bugün sık sık gelen soru "Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı" oluyor.

Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?

Yapımcılardan ve kanalda dizinin başlangıç tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Taşacak Bu Deniz'in 2 Ekim Cuma günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Son bölümde neler oldu?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.