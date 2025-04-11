Bu çiçeğe dikkat! Zarar vermenin cezası 244 bin lira...

Batman’ın Sason ilçesindeki yüksek rakımlı dağlık kesimlerde açan ters laleler doğa severlere görsel şölen sunuyor. Fakat zorlu bir yolculuk sonunda çiçeklere ulaşan ziyaretçilerin çok dikkatli olması gerek çünkü koruma altındaki birkilere zarar vermenin cezası 244 bin lira.

15 gün sonra açacaklar

Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nın eteklerinde bulunan ve Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi sırasında konakladığı Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Singıtur Dağı zirveleri ile Şilek Yaylası ve Kaşyayla’da açan ters laleleri görmek üzere bölgeye giden doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, "Şu an ters lalelerin açma zamanı, 15 güne kadar tam olarak açmış olacaklar. Tüm ziyaretçileri burayı görmeye bekliyoruz. Bu endemik bitki her yerde yetişmiyor. Bu bitkinin yetiştiği ender yerlerden biri de Sason ilçesi" dedi.

'Ağlayan Gelin'...

7 yıldır Sason’da görev yaptığını belirten doğa severlerden öğretmen Cihan Sever, "Ters laleler yılda genellikle 15 gün kadar açık kalıyor. Bunların diğer bir ismi de ağlayan gelin. Nedeni ise içlerindeki çiçeklerin su toplaması. O sular da gözyaşı gibi damlar. Bu coğrafyada Sason Yücebağ beldesi ve diğer bazı yerlerde de yetişir. Ayrıca bu ilçe sadece ters lalesiyle değil, kar tünelleriyle de farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor" diye konuştu.