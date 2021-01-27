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BUDO seferlerine hava engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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BUDO Sefer iptalleri Bursa Deniz Otobüsleri