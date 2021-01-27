BUDO seferlerine hava engeli
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.