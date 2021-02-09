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BUDO seferlerine lodos engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 08.30'daki seferler de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.