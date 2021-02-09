BUDO seferlerine lodos engeli
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 08.30'daki seferler de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.