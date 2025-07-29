Bülent Ersoy'dan olay yaratan paylaşım! 16 bin TL'sini sosyal medyadan geri istedi
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. "Diva", zor durumda olduğunu söyleyerek kendisinden 16 bin TL isteyen Berkay Tuncer’e gönderdiği yardım parasının geri ödenmediğini belirterek, dekontlarla birlikte ödeme talebini açık şekilde paylaştı. Ersoy’un kısa süre sonra sildiği bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Henüz Berkay Tuncer adlı kişinin kim olduğu merak edilirken olay kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı.
Türk Sanat Müziği'nin "Diva"sı Bülent Ersoy, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Ersoy, zor durumda olduğunu söyleyerek kendisinden 16 bin TL talep eden bir kişiye yaptığı yardımın geri ödenmediğini iddia ederek, Instagram üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Ersoy, yaptığı paylaşımda Berkay Tuncer isimli şahsa seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Berkay Tuncer beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğiniz, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak."
Dekontları da paylaştı
Bu sözlerinin ardından Ersoy, yardım amacıyla gönderdiği paranın banka dekontlarını da paylaşarak iddiasını belgelendirdi. Ancak paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılınca, Ersoy söz konusu içerikleri resmi Instagram hesabından sildi.
Sosyal medyada gündem oldu
Bülent Ersoy’un paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı Ersoy’un yardımseverliğinin istismar edildiğini belirtirken, bazıları ise kişisel borç ilişkilerinin kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasını tartışmalı buldu.,ü
Menajeri paylaşımı doğruladı
Ersoy'un menajeri olan Arzu Acay, bir başka tartışma konusu olan "Bülent Ersoy'un kendisi mi bu paylaşımı yaptı?" sorularına yanıt getiren paylaşım yaptı. Acay, yapılan paylaşımın Ersoy'un kendi hür irade ile yapıldığını yazdı.
Henüz Berkay Tuncer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu, olayın nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.