'Büyük Atatürk Koşusu' yarın Başkent'te yapılacak! Hangi yollar trafiğe kapalı?

Türk atletizminin en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi. Bu sene 89.'su düzenlenen etkinlik yarın 11.00'de Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak ve Ankara Garı'nda son bulacak.

10 kilometrelik koşu sebebiyle yarın Ankara'da saat 10.45'ten itibaren Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik caddeleri, Tandoğan Meydanı ve Gar binası güzergahında başlangıç ile varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.