Büyükelçilerden Sağlık Turizmi Kongresinde zeybek sürprizi

Kongreyi düzenleyen kurul başkanı Malatya Turgut Özal üniversitesi E rektörü Prof. Dr. Aysun Bay’ın daveti ile Kongrenin Gala yemeğine katılan Beşkaza Kültür ve Dayanışma platformu başkanı Devrim Karakuş’a ve Beşkaza platformuna kongreye katkılarından dolayı Prof. Dr. Aysun Bay tarafından plaket verildi.

Beşkaza platformu tarafından gecede sürpriz gösteri yapması için getirilen ve Ahmet Elmastaş, Mehmet Kızılkulak, İsmail Eren Görgülü, Ömer Emrah Dursun’dan oluşan Zeybek ekibi Muğla yöresi zeybek oyunlarından oluşan gösteri sundu. Gösterinin ardından, sahneye davet edilen Burundi, Azerbaycan, Afganistan, Zambiya, Moldova, Hindistan büyükelçileri ve düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Aysun Bay’a zeybek öğrettikten sonra büyükelçiler ve düzenleme kurulu ile zeybek oynadılar.

Sürpriz gösteri sonrası Beşkaza platformu başkanı Devrim Karakuş; ülkemiz için çok önemli olan sağlık turizmi alanında düzenlenen kongrede 52 ülke temsilcilerinin katıldığı davette ülkemizin Zeybek kültürünü Ege’nin incisi İzmir’de Muğla’dan temsil etmek, büyükelçilere zeybek dansını öğretmenin ayrı bir gurur olduğunu, kongre heyetine, kültürel köprü kurma işlevi için Prof. Dr. Aysun Bay’a teşekkür etti.