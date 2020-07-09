Çalışanların yarısı yemek kartını market alışverişinde kullanıyor

09 Temmuz 2020

Aksoy Araştırma’nın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği 'Yemek Kartları Araştırması'na göre kartlara ortalama 417,8 TL yükleniyor. Kart sahibi çalışanların yüzde 53,2’si bu bakiyeyi market alışverişlerinde kullanırken, çalışanlar kartlarını daha çok noktada kullanılabilmeyi istediklerini söylüyor.

Araştırmaya katılımcıların yarıdan fazlası, yüzde 53,2'si kartlarını yemek alışverişi yerine market alışverişlerinde kullandığını belirtiyor ve bu oranın yarısından çoğu kadınlar. Katılımcı yaşı artarken yemek kartlarının market harcamalarında kullanımı da artıyor. 55 yaş üstünde olan katılımcıların yüzde 64,3’ü yemek kartlarını market alışverişlerinde kullandıklarını söylüyor. Araştırmaya göre en genç grup 15-19 yaş katılımcıları da yüzde 40 oranında market alışverişi yapıyor.

Kullanımda Ticket Restaurant, memnuniyette Sodexo

Araştırmada en çok tercih edilen yemek kartları da sıralandı. Buna göre, Ederned’in Ticket Restaurant kartı yüzde 23,6 kullanım oranıyla ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 21,2 ile Multinet, yüzde 20,9 ile Sodexo, yüzde 19,2 ile Yemekmatik Kart, yüzde 1.7’lik kullanım oranlarıyla da MetropolCard ve Paye Kart takip ediyor.

Memnuniyet oranlarının da kullanım sayısıyla paralel gittiği gözlenen araştırmada en yüksek memnuniyeti yüzde 79’luk oranla Ticket Restaurant, yüzde 77,6 memnuniyet oranıyla da Multinet sağlıyor. Araştırmada kullanım ve memnuniyet açısından birinci olan Ticket Restaurant, tüm katılımcıların tercihleri göz önünde bulundurulduğunda yerini Sodexo’ya kaptırıyor. Katılımcıların yüzde 25,1’inin en iyi yemek kartı olduğunu belirttiği Sodexo’yu yüzde 22,4 ile Multinet ve yüzde 20,6 oranla Ticket Restaurant takip ediyor. Hangi yemek kartının en iyisi olduğu konusunda bir tercih yapacak kadar bilgisi olmadığını belirten katılımcı oranı ise yüzde 17,2.

Kartı bakiyesi ayın üçüncü haftası bitiyor

Kartlara aylık olarak farklı meblağlar yükleniyor. Araştırmaya katılanların yüzde 25,1’i 200 ila 399 TL arasında, yüzde 21,9’u 400 ila 499 TL arasında ve yüzde 17,2’si 500 ila 599 TL arasında bir bakiyeye sahip olduklarını söylüyor. Bu bağlamda ortalama aylık 417,8 TL. Bu miktarla tüm ay geçinenlerin oranı yüzde 32,1. Katılımcıların çoğunluğunu oluşturan yüzde 42,8’lik bir kısmı yemek kartlarındaki bakiyenin onları ayın üçüncü haftasına kadar idare ettiğini belirtirken ikinci haftada bitirenler yüzde 14,4 ve birinci haftada bakiyelerini tüketenlerin oranı yüzde 10,7.

Kullanım alanı genişletilmeli

Yemek kartı kullanımından memnuniyet yüzde 79,3. Bu memnuniyete neden olan baş sebep yüzde 27’lik bir oranla market alışverişi imkanının sunulması. Sonra sırasıyla; kullanım kolaylığı, birçok yerde kullanılabilmesi, nakit taşıma ihtiyacının ortadan kalkması ve yemek bütçesinin ayarlanmasının kolaylaşması takip ediyor. Yüzde 45,8 memnuniyetsizlik nedeni olarak yemek kartlarının her yerde geçmemesi öne çıkıyor. Memnuniyetsizlik sıralamasında anlaşmalı yerlerin pahalı olması (yüzde 18,1) ve ürün kısıtlaması (yüzde 10,8) birbirini takip ediyor.

Temassız yemek kartları rekabette öne geçiyor

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 59’u yemek kartı aplikasyonlarının varlığını önemli buluyor. Aplikasyondan daha da önemli görülen bir başka özellik ise yemek kartlarının temassız olması. Temassız ödeme yapabilmenin önemli bir özellik olduğunu düşünen katılımcıların oranı yüzde 70,9.