CarrefourSA’dan evcil dostlara özel yeni nesil yaşam alanı: PATiFOUR açıldı

CarrefourSA, Sabancı Holding-Carrefour Grup ortaklığıyla geliştirdiği yeni konsept PATiFOUR’un açılışını yaptı. Evcil hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan yaşam alanı, klasik pet mağazalarının ötesine geçerek deneyim odaklı bir hizmet modeli sunuyor.

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, 32 yıllık perakende deneyimini yenilikçi projelerle güçlendirdiklerini belirterek, PATiFOUR’un hem evcil dostların yaşam kalitesini artıracağını hem de güçlü bir büyüme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

80 çeşit özel ürün

Kedi, köpek, kuş ve balıklar için özenle seçilmiş ürünlerin bulunduğu mağazada; mama çeşitlerinden aksesuarlara, akıllı pet ürünlerinden bakım malzemelerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Ayrıca PetChef’in 80 çeşit özel ürünü ve evcil dostlara özel doğum günü pastaları da mağazada yer alıyor.

PATiFOUR aynı zamanda Bonheur Coffee & Bakery’i de bünyesinde barındırıyor. Böylece ziyaretçiler kahvelerini yudumlarken patili dostlarıyla keyifli zaman geçirebiliyor.

Veterinerlik ve kuaförlük için rezervasyon imkânı

Yaşam alanı, anlaşmalı kurumlar aracılığıyla veterinerlik ve kuaförlük hizmetleri için rezervasyon imkânı sunuyor. Doğum günü partilerinden özel pasta siparişine kadar birçok hizmet sağlanıyor.

E-ticaret kanalının da aktif olduğu konseptte tüm ürünler Türkiye’nin her yerine hızlıca gönderiliyor. ALO Pati sistemi ise telefonla sipariş kolaylığı sağlıyor.

Açılışa özel atölyeler ve yarışmalarla faaliyetlerine başlayan PATiFOUR, ilerleyen dönemde hayvan sahiplerine yönelik bilgilendirici workshop'lar düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca satışa sunulan özel çantalarla Haykonfed’e destek veriliyor.