Casuslukla Avrupa'ya taşınan renk toprakla buluştu... Edirne kırmızısı efsanesi yeniden canlanıyor

Avrupa’ya casuslukla giden renk, yeniden doğduğu topraklarda. 15. yüzyılda Edirne’de üretilen bu parlak kırmızı renk, zamanla “Rouge d’Adrinople” adıyla Fransa üzerinden Avrupa tekstil sanayisine taşınmıştı. Şimdi ise Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlayan projelerle Edirne kırmızısı yeniden gündeme taşınıyor.

Kök boya bitkisi üretimi yaygınlaşıyor

Rengin kaynağı olan kök boya bitkisi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Mahallesi’ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesinde yetiştiriliyor. Deneme ekimleriyle Edirne genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen bitki, yerli üreticilere örnek olacak şekilde toprakla buluşturuluyor.

Hedef: Kültürel mirası yaşatmak ve tekstil sektörüne destek olmak

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne kırmızısının kültürel bir simge olduğunu vurgularken, bitkinin adaptasyonunun başarıyla sağlandığını ve üretim alanlarının genişletilmesinin planlandığını ifade etti. Amaç; bu tarihi rengin tekrar kullanıma kazandırılması ve yerli tekstil sektörüne doğal kaynaklı, özgün bir pigment sunmak.

Edirne kırmızısı geri dönüyor – kültür, doğa ve ekonomi bir arada

Tarihin derinliklerinden gelen bu göz alıcı renk, yeniden Edirne topraklarında hayat bulurken; bölgenin tarımı, kültürel mirası ve yerli üretimi için de umut veriyor.