Cem Özkök'ün ardından Şeyma Subaşı'na da 'gizli reklam' cezası

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yapınca başına derde girdi. Subaşı, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yaptığı halde 'reklam' ibaresi kullanmadı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını reklam olduğunu vurgulamadan yaptığını tespit etti. Bunun üzerine bakanlık Subaşı'na 550 bin TL ceza kesti. Subaşı, gizli reklam nedeniyle tam 550 bin 59 lira para cezası ödeyecek.

Sosyal medyada yayınladığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, gelen günlerde, kendi şirketine ait ürününün tanıtımını yaparken ’'reklam'' etiketi kullanmadığı için 500 bin TL vergi cezası ödediğini duyurmuştu.