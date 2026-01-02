Cem Yılmaz'ın 'kadın yaşı' sözlerine büyük tepki

Cem Yılmaz’ın Netflix'te izleyiciyle buluşan yeni stand-up gösterisi CMXXIV, kadın ve yaş konusuna dair yaptığı espriler nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı. Ünlü komedyenin ilişkiler ve kadın yaşı üzerine kullandığı ifadeler, "Ageism" (yaş ayrımcılığı) başlığı altında büyük eleştirilere neden oldu.

"38 ölmek üzere!"

Gösterinin bir bölümünde özel yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cem Yılmaz, şu sözleri kullandı:

"Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; ‘Çıtır buldu’ diyorlar. 38... ölmek üzere!"

"Eril bakış açısı" eleştirildi

Gösterideki ifadeler, birçok kadın kullanıcı tarafından "kadın yaşını küçümseyen" ve "eril bakış açısı içeren" sözler olarak değerlendirilerek eleştirildi.

Şarkıcı İrem Derici'den destek geldi

Öte yandan ünlü şarkıcı İrem Derici, tartışmaya farklı yerden dahil oldu. Derici, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz’a destek verdiği paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"38 yaşındayım ve taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum. İzlerken asla alınmadım çünkü bunun adı mizah. Buna mı takıldınız yani? Gidin Ricky Gervais, Dave Chappelle, Kevin Hart izleyin de görün. Adamın kursağında heves bırakın canlarım, muadili yok Cem Yılmaz’ın haberiniz ola."