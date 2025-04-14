Cezaevinden çıkan Sansar Salvo babasını darp etti! O anları sosyal medya hesabından paylaştı!

"Sansar Salvo" lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle gündeme oturdu. Cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen Arslan, babası Gazi Arslan’a şiddet uyguladığı anları kaydederek sosyal medya hesabında yayımladı.

Rapçinin paylaşımında, “Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın” ifadelerini kullanması ise büyük tepki topladı.

Ekin Can Arslan, Aralık 2024’te çektiği bir klibinde yasaklı madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ancak son yaşanan olayların ardından, anne Arzu Girgin ve baba Gazi Arslan, oğulları Ekin Can Arslan’ın vesayetini aldı.

Şiddet görüntülerinin ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı, bu kayıtların “ihbar” kabul edilmesi gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Arslan’ın paylaşımına yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.