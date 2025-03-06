Çiçek bamyasının fiyatı duyanları şaşırtıyor! Gram altını bile geçti

Amasya'nın coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının fiyatı son günlerde gram altını bile geçti. Çiçeğinin sarı rengi ve değerli olduğu için 'sarı altın' denen bamya semt pazarında 3 bin 500 TL'den satılıyor.

Kentte geçen yıl 2 bin 500 ton üretimi gerçekleşen bamyanın ekonomiye katkısı 367 milyon TL olarak açıklandı.

'Bamyası olanlar ihya oldu'

Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlar da bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.

Peşin paraya satılan bamyanın altın gibi hemen paraya çevrilebildiği gibi alıcının üreticinin kapısına kadar geldiğine değinen Kantarcı, "Geceleri bile satıldığı olur. Kuyumcu açık değildir. Ama bamyacı açıktır. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu. Herhalde çeyrek altını yakalayacak" diye konuştu.

Bamyanın hasadının çok zahmetli olduğunu anlatan Emre Can Kantarcı "Bamyanın fiyatının yükselmesi ve talep görmesinin nedeni toplamasının çok zahmetli olması" dedi.

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven, geçen yıl 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton üretilen çiçek bamyanın ekonomiye katkısının 367 milyon TL olduğunu söyledi. Güven, bu katkının bu yıl daha da artacağının tahmin edildiğini vurguladı. (İHA)