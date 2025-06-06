Çiftlikte şefkat, hipodromda heyecan: Milyonluk atların seyis annesinin hikayesi

Kocaeli’nin Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Selanik At Çiftliği’nde görev yapan 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Hakime Kahraman, hem ev hanımı hem de seyis olarak hayatını sürdürüyor.

2015 yılından bu yana atların bakımını büyük bir özen ve sevgiyle yapan Kahraman, erkek egemen mesleklere kadınların da başarıyla imza atabileceğini gösteriyor.

Her sabah gün doğmadan güne başlayan Kahraman, önce ev işlerini tamamlıyor, ardından atların bakımına geçiyor. Ahırları temizliyor, yemlerini veriyor, tedavi ve muayene gereken atlarla yakından ilgileniyor. Atlarla sadece fiziksel değil duygusal bir bağ da kuran Kahraman, onları “kızım”, “oğlum” diye çağırıyor, sevgiyle konuşup okşuyor.

“Atlarla konuştuğum kadar çocuklarımla konuşmuyorum” diyen Kahraman, "Onlara daha çok ilgim var. Çok seviyorum, her biriyle tek tek ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Ev ve işinin aynı yerde olmasının büyük kolaylık sağladığını belirten Kahraman, “Çocuklarım atların içinde büyüdü. Eşim de bu çiftlikte çalışıyordu. Önce ben ilgilenmeye başladım, sonra tamamen seyislik yapmaya başladım” dedi.

Atların yarışlarını heyecanla takip eden Kahraman, “Onlar koşarken çok heyecanlanıyorum. Hangi at nerede, hangi gün yarışacak, mutlaka bakarım. Annelerinden tanıyarak bulurum. İzleyemesem bile sonucu takip ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Kahraman’ın hikâyesi, sevginin, emeğin ve kadın gücünün atlarla nasıl güçlü bir bağ kurabileceğinin canlı örneği olarak öne çıkıyor.