CNBC-e yayın hayatına başladı

CNBC-e, tüm dünya finans piyasalarında yaşanan son gelişmeleri kapsamlı rapor ve özel röportajlarla iletecek. Kanal, yerel bakış açısını küresele taşıdığı gibi küresel olayların yerel pazarı nasıl etkilediğini de izleyicisiyle paylaşacak.

İlbak Holding bünyesinde yer alan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi farklı ve kaliteli eğlence içerikleriyle yine ekranların iddialı kanallarından biri olacak. Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.