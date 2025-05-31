Çocuklarının önünde darbedilen baba konuştu: Burnum kırıldı, psikolojimiz bozuldu

İstanbul’da Marmaray hattında çocuklarıyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu, kapı önünü kapatan bir kadına tepki göstermesiyle başlayan tartışmanın ardından başka bir yolcu tarafından saldırıya uğradı.

Ekol TV'nin haberine göre: Çocuklarının gözleri önünde darbedilen Eroğlu’nun burnu kırıldı. Olay sonrası şikâyetçi olan baba yaşadıklarını anlattı.

Saldırı sonrası psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığını dile getiren Eroğlu, “Benim ve çocuklarımın psikolojisi çok bozuk” dedi.

“Kapının önünü kapatmışlardı, tepki gösterdim”

Marmaray’a binerken yaşananları anlatan Deniz Eroğlu, kapıda duran bir kadın nedeniyle çocuklarıyla birlikte trene binmekte zorlandığını ifade etti.

Tepki göstermesiyle başlayan kısa tartışmanın sonrasında ortamın gerildiğini belirten Eroğlu, “Kadının ‘şuradan geçsene’ demesine karşılık, ‘neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var’ dedim” ifadelerini kullandı.

“Kadınla tartıştım, başka biri saldırdı”

Eroğlu, kadının ağladığını gören başka bir erkeğin kendisiyle tartışmaya başladığını ve esas saldırının bu kişi tarafından gerçekleştiğini belirtti:

“Kapı kapanırken bana yumruk attı ve kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum.”

“Burnum kırıldı, çocuklarım yanımdaydı”

Eşinin öğretmen olduğunu ve olay sonrası çocuklarını ona teslim ettiğini söyleyen Eroğlu, “Çocuklarınızın önünde dayak yiyorsunuz, burnunuz kırılmış. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum” dedi.

Burnunda iki kırık olduğunu belirten Eroğlu, ameliyat gerekebileceğini söyledi.

“Beni durakta beklediler”

Saldırının tren dışında da devam ettiğini dile getiren Eroğlu, “Süreyya Plajı’nda ineceğimi biliyorlardı. Orada indiler, akrabalarını çağırmışlar, 4-5 kişi oldular. Benimle konuşmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Tutuklama talebiyle sevk edildi

Saldırgan Ekrem D., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.