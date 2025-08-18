Coğrafi işaretli balın hasadı başladı: Kilosu 1500 TL

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının hasadı başladı.

İçeriğinde doğal şekerler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bulunan Ardahan balı, bu yıl yüksek verimi ve kalitesiyle dikkat çekti. Balın kilosu 1000 ile 1500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kafkas arısı ve eşsiz flora

Ardahan balı, yalnızca bu bölgeye özgü olan Kafkas arılarının yüksek rakımlı dağlardaki zengin çiçek çeşitliliğinden topladığı polenlerle üretiliyor.

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Ardahan’ın dünyada Kafkas arısının gen merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ardahan ili, yaklaşık 1800 bitki türüne sahip ve kimyasal kirliliğin yok denecek kadar az olduğu nadir bölgelerden biri. Kafkas arısı; sakinliği, dil uzunluğu, propolis ve bal verimiyle Türkiye’de damızlık açısından en çok ihtiyaç duyulan ırklardan biri. 2025 yılı hem arı sağlığı hem de bal verimi açısından Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti. Bu nedenle Ardahan arıcılığı için oldukça verimli bir sezon oldu.”

Arıcıların görüşü

Ardahan Merkeze bağlı Kazlıköy’de arıcılık yapan Cüneyt Mostura da bu yılki hasattan memnun olduğunu söyledi.

2010’da Ardahan Üniversitesi arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra 1000 koloniyle arıcılık yaptığını belirten Mostura, “Bal üretiminin yanında ilkbahar aylarında arı satışı da yapıyorum. 2025 sezonu Ardahan için çok iyi geçti” dedi.

Balın önemi

Yüksek prolin değeri, kirlilikten uzak üretim alanları ve genetik olarak özel Kafkas arısı ırkı sayesinde Ardahan balı, hem iç piyasada hem de uluslararası alanda yoğun ilgi görüyor. Bölgedeki arıcılar, bu yılki rekolte ve fiyatların, Ardahan balını daha da değerli kıldığını ifade ediyor.