Çukurdan çıktı, sürüsüne döndü: Kuzuyu AFAD gönüllüsü kurtardı

Kentte Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi civarında 2 bin 800 rakımlı Uzunçayır Yaylası'nda gezinti yapan AFAD gönüllüsü ve kros motosiklet tutkunu Recep Sulu ile Canser Atila, çukura düşmüş ve bitkin halde duran kuzuyu fark etti.

Sulu, düştüğü çukurdan kuzuyu kurtardı. Ardından koyun sürüsünü aramaya başladı.

İki saat koyun sürüsünü aradı

İki saatlik arama sonrası koyun sürüsüne ulaşan Sulu, motosikletiyle taşıdığı kuzuyu çobana teslim etti.

AFAD gönüllüsü Recep Sulu, kros motosikletleriyle aktif olarak kentin dağlarında gezdiklerini belirterek, "Bugün de Ergan Dağı Kayak Merkezinin arka taraflarında bulunan Uzunçayır Yaylası’na geldik. Burayı gezerken çukura düşmüş kuzuya denk geldik. Çok yorulmuş. Çıkardık çukurdan. Kimi zaman sırtımızda kimi zaman motorumuzun üzerinde getirdik yaylacı arkadaşlara teslim ettik. Aynı zamanda AFAD gönüllüsüyüz. İşimizi severek yapıyoruz." dedi.