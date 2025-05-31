Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Bilic, dayısını arayan Berk Çetin'in "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız" dediğini kaydetti.

Ünlü fenomen geçtiğimiz aylarda Berk Çetin tarafından şiddete maruz bırakıldığını duyurmuştu. Darp görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Çetin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bilic, ilk davanın görülmesinden 4 gün sonra Çetin'in tahliye edildiğini kaydetti.

"Televizyonlarda izlediğim şeyleri yaşıyorum"

Danla Bilic, Berk Çetin tarafından aldığı tehditleri sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyleri yaşıyorum, aleni bir şekilde. Belgesellerde falan izlediğim şeyleri yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta, ayrı bir dosyanın duruşması görüldü. Dört gün sonra da tahliye edildi.

Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık, belliydi. Ama ben yine de bir umut, hani insan özgürlüğünün değerini anlar, birazcık sağlıklı bir haline sahipse ki değilmiş...

Bugün dayımı arayıp, yani ailemden dayımın numarasını bulup, ‘Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız’ gibi bir beyanda bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi kuracak, akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Bu insan şu an bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde, ailemden birilerinin numarasını bulup, onları da artık devreye sokup, çok da gurur duyarak söylüyor. Ve bu insan dışarıda şu an. Dışarıda."