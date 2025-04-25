2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 50. maddesi ile buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği kapsamında, define arama faaliyetlerine yasal izin veriliyor. Define aramak isteyenler, arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ediyor.

Define arama meşakkatli de olsa sonucu bazen güzel olabiliyor. Define arama konusunda bilgi edinmek isteyenlerin sıklıkla yönelttiği sorular ise "Define bulunca devlet ne kadar veriyor? Defineden ne kadar pay alırım?" şeklinde oluyor. İşte yanıtı...

DEFİNE BULUNCA DEVLET NE KADAR VERİYOR?

Kültür Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre bulunan definenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit ediliyor. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde ellisi define arayıcısına; özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa yüzde kırkı define arayıcısına, yüzde onu ise mülk sahibine veriliyor.