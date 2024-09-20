Defnettiği ablasını 3 ay sonra karşısında görünce hayatının şokunu yaşadı

Gaziantep'te yaşayan 76 yaşındaki Abdurrahman Ceyran'a, üç ay önce İstanbul'dan gelen bir telefonla huzurevinde yaşayan ablasının öldüğü ve gelip cenazeyi almaları gerektiği söylendi.

İHA'nın haberine göre ablasının Gaziantep'teki bir huzurevinde kaldığını söyleyen yaşlı adam, isim, ana adı ve baba adı tutunca cenazenin alınması için oğullarını İstanbul'a gönderdi.

İstanbul'da cenazenin olduğu hastaneye giden Ceyran'ın 2 oğlu, cenazenin sarılı olması nedeniyle halalarını teşhis edemedi. Gaziantep'e getirilen cenaze yıkama işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verdi.

3 ay sonra ablasını canlı kanlı karşısında buldu

Ancak 3 ay sonra Gaziantep'teki başka bir huzurevinden gelen telefonla yaşlı adam ablasının yaşadığını öğrendi. Yetkililer yaşlı kadının neden ziyaret edilmediğini araştırırken, Ceylan da ablasının habersiz bir şekilde başka bir ilçeye nakledildiğini öğrendi. Durum üzerine huzurevine giden Ceyran, ablasını karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Öldü sandığı ablasını önce gömen, sonra da karşısında gören adam defnettiği cenazesinin de başkasına ait olduğunu farketti.

Cenazesi kaybolanlar gelsin

İsim benzerliği nedeniyle yaşanan karışıklığın ardından defnettikleri cenazenin yakınlarını arayan yaşlı adam, "Yetkililerden tek isteğim, gömdüğümüz cenaze kime aitse gelin çıkarıp tespit edin. Ablam diye gönderdikleri cenaze başkasının çıktı. Cenazesi kaybolanlar gelsin cenazenin yeri belli" diye konuştu.

'Telefon açıp, ablan öldü gel götür dediler'

Yaşadığı süreci anlatan Abdurrahman Ceyran, "2020 yılında ablam Sariye Ceyran'ı huzurevine teslim ettim, ara ara yanına gidip geliyordum. Ablamı depremde haber vermeden Yavuzeli'ne nakletmişler. Haziranda İstanbul'dan bana bir telefon geldi. Telefonda bana 'ablan öldü, gel ablanı götür, gelmiyorsan kimsesizler mezarlığına vereceğiz' dediler. Ben de 'ablamın İstanbul'da ne işi var biz Gaziantep'te yaşıyoruz' dedim. Bana 'ablamın ismi, soyismi, anne adı, baba adı bu değil mi' dedi 'evet' dedim. 'Ablan öldü cenazeyi almazsanız mecburen kimsesizler mezarlığına defnetmek zorunda kalacağız' dediler. Sonrasında ben de çocuklarımı gönderdim cenazeyi getirttim" dedi.

Sadece kaşlarını ve gözlerini gördü

Görevlilerin isim ve doğum tarihi tutunca cenazeyi teslim ettiklerini söyleyen Ceylan, "Ben cenazeyi kaldırırken 20 kilo yoktu. Ben hayretler içerisinde merhumu yıkayan görevli kadına ablamı görmek istediğimi söyledim. Bana kaşları ile gözlerini gösterdiler. Bana zayıfladığını söylediler. Ben de inandım." ifadelerini kullandı.