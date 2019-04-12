Demirkent, Kadınsan Yaparsın Buluşmaları'nın konuğu oldu

12 Nisan 2019

Gazeteci, yazar ve eğitmen Tuba İlze'nin hayata geçirdiği ve Aralık 2016'da start alan Kadınsan Yaparsın Buluşmaları, iş yapan ve iş yapmayı düşünen kadın girişimcileri bir araya getirmeyi, birbirlerinden ilham almalarını, işbirliği fırsatlarını düşünmelerini sağlamayı amaçlıyor. Yurdun dört bir yanında bugüne kadar 57 organizasyona imza atıldı. Yüz yüze 2 binin üzerinde, sosyal medya üzerinden binlerce kadına ulaşan bu girişimin 58'incisi ise dün İstanbul'da gerçekleşti. 58'inci buluşmanın konuğu DÜNYA Gazetesi'nin sahibi Didem Demirkent oldu. Demirkent, etkinlikte iş yaşamındaki yolculuğu, anılarını ve tecrübelerini paylaştı.

Tuba İlze, ayrı bir önem verdiği 58’inci Kadınsan Yaparsın Buluşmaları’nı şu sözlerle anlattı: 1 Aralık 2016'da bir yola çıktım. O günden bu yana her Kadınsan Yaparsın Buluşmaları'nda çoğaldım. Her biri birbirinden güzel ve özeldi.

Kadınsan Yaparsın Buluşmaları'nın 58'incisi 11 Nisan Perşembe günü Kadıköy Tasarımparkı Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşti. Bu buluşma, benim için de katılımcılar için de ayrıca güzel ve özeldi. Çünkü konuğumuz DÜNYA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent'ti.

Beni tanıyan herkes DÜNYA Gazetesi'nin benim için ne kadar değerli olduğunu bilir. Yıllarca okulum oldu; aşk ile çalıştığım, yazdığım yer oldu; ayrı düştüğüm yer oldu; dönmek istediğimde sorgusuzca bana kapısını tekrar açan yuva oldu; ayrı da olsak birlikte de olsak beni ben yapan en önemli parçalarımdan birisi oldu.

Bir toplantıda iki sevdiğimi-DÜNYA ve KADINSAN YAPARSIN-yan yana görmeyi çok istedim.

Bildim bileli kadınların çok etkin olduğu ülkemizin tek ekonomi gazetesi DÜNYA'nın sahibi sıfatıyla bu alandaki tek kadın olan Didem Demirkent'i kadınlarla buluşturmayı hayal ettim.

Toplantılara katılmadığını da konuşma yapmayı da sevmediğini biliyordum, işin doğrusu. Ama o kadar çok istedim ki bizlerle oldu ve hepimize çok güzel saatler yaşattı.

Gazeteciliğin duayenlerinden Nezih Demirkent'in ani vefatının ardından, 2001 ekonomik kriziyle de birlikte kendisini bürolarıyla, binin üzerinde çalışanıyla DÜNYA ŞİRKETLER TOPLULUĞU'nun başında bulan Didem Demirkent'in kimi zaman keyifle kimi zaman zorluklarla dolu yolculuğunu dinledik. Bazılarımız profesyonel kariyerlerindeki DÜNYA'lı günlerine gitti, bazılarımız DÜNYA'lı gelecek günler için hayaller kurdu.

Basın sektörünün içinden geçtiği bu zorlu süreçte dönüşüm kaçınılmaz elbette. 39'uncu yaşına giren DÜNYA, Anadolu'nun ve iş dünyasının sesi olmaktan hiç vazgeçmedi. Tek işi yayıncılık oldu. Tarafsız haberciliğini sürdürdü. İş dünyasının da bugün yanında olması gereken en önemli değerlerden bir tanesinin DÜNYA olduğunu unutmaması gerektiğini düşünüyorum.”