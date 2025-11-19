Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Çatalbaş ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı?

Survivor'ın 8. yarışmacısı belli oldu. 2020 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan ve oyuncu olarak kariyerine devam eden Deniz Çatalbaş yarışmada boy gösterecek. Bu gelişmenin hemen ardından "Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Deniz Çatalbaş kimdir?

Deniz Çatalbaş, 28 Şubat 1995’te İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Sporla iç içe büyüyen Çatalbaş, genç yaşlarda başladığı basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında devam etti. Ardından Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş ve Adana Basketbol gibi kulüplerde profesyonel olarak forma giyerek parkelerde uzun yıllar mücadele etti.

2020 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılması, kariyerinin yönünü değiştiren en önemli adım oldu. Yarışmada ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmesinin ardından aktif spor yaşamını sonlandırdı ve modellik ile oyunculuk alanına yöneldi.

Ekranlarla ilk buluşmasını 2021 yılında “Arka Sokaklar” dizisiyle gerçekleştiren Çatalbaş, burada canlandırdığı Aslı Komiser karakteriyle tanındı. Daha sonra “Hür”, “Alparslan: Büyük Selçuklu” ve “Aşk ve Gurur” gibi yapımlarda yer alarak oyunculuk kariyerini farklı türlerde projelerle sürdürdü.