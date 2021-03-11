Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada ve Kabatepe hattında aksama

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.