Deprem bölgesindeki rüzgâr santralleri elektrik üretimine devam ediyor

Depremlerin ardından enerji nakil hatlarında yaşanan sorunlardan kaynaklı bölgedeki tüm rüzgâr santralleri başlangıçta devre dışı kalmıştı. Yapılan müdahaleler sonrasında ise üretimin sorunsuz bir şekilde devamlılığının sağlandığı bildirildi.

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, depremin yaşandığı ilk saatlerden bu yana deprem bölgesinde arama kurtarma ve diğer ihtiyaçların temini için seferber olduklarını söyledi. Erden, "Bunların yanı sıra bölgedeki artan enerji arz güvenliği ihtiyacına cevap verebilmek açısından bölgede kurulu rüzgâr santrallerimizin kontrolleri de hızlıca yapıldı. Rüzgâr santralleri ana yapıları depremi çok şükür hasarsız atlattı ve iletim şebekesindeki hasarlar tamamlanarak şebekenin devreye alınmasıyla beraber hepsi tam kapasite devreye alınmış durumda” dedi.

Deprem sonrası yaşanan şebeke sıkıntısı sebebiyle santrallerde üretilen elektriğin tüketim noktalarına iletmesinde sorun yaşandığını fakat sorunun çözüldüğünü belirten Erden, 962,42 megavat gücünde toplam 21 rüzgâr enerjisi santralinin kesintisiz olarak enerji arzına katkıda bulunduğunu ekledi.

En yüksek kapasite 11 santral ile Hatay'da

11 santral ve 437,47 megavat kurulu güçle bölgede en fazla rüzgâr enerjisi kapasitesine sahip ilin Hatay'da olduğu ve depremlerin ardından elektrik üretimine devam edilmeye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Osmaniye-Gaziantep bölgesinde de 242 megavatlık 3 santralin sorunsuz çalıştığı bildirildi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan 121,5 megavat kapasiteli 2 santral, Gaziantep'te yer alan 65,55 megavatlık 1 santral ile Adana'da bulunan 33,4 megavinatlık 1 santralin de elektrik üretimine devam ediyor. Öte yandan Osmaniye-Kahramanmaraş ile Adıyaman ve Malatya'da bulunan sırasıyla 23,3, 27,5 ve 11,7 megavatlık 3 santralin de sorunsuz çalıştığı belirtildi.