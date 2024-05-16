Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor

'Bir Deniz, Bin Çocuk' projesi kapsamında Mesudiye Mahallesi'ndeki Elly's Home Butik Otel ile Begonvillage Tatil Evlerince Elazığ'dan gelen 40 öğrencinin konaklama, yeme içme bedelleri ve diğer ihtiyaçları karşılandı.

Öğrencilere, denize girmeleri için gerekli ekipmanları temin edilerek cankurtaran ve yüzme hocaları da eşlik etti. Datça'da geçirecekleri sürede öğrenciler, okul ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, tekne turları, kültür sanat etkinlikleri ve Knidos Antik Kent gezisi gibi aktivitelere katılacak.

Amaç, sosyal ve ruhsal iyileşmeye katkı sağlamak

Projeyle depremzede çocukların ruhsal ve sosyal iyileşmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Datça Belediyesinin de katkı sunduğu projede, öğrencilerin ulaşım masrafları bölge valilikleri tarafından karşılanıyor. Proje kapsamında ilçede 160 öğrencinin ağırlanacağı belirtildi.