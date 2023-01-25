Deve kuşları erken yumurtladı
Türkiye, kuraklığın etkilerini yaşamaya devam ediyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, canlılar dünyasında da farklı etkiler yaratıyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde kış mevsimi sebebiyle dinlenmede olan deve kuşları, sıcak havadan etkilenerek 7 yumurta verdi.
İklim sorunları sebebiyle sezonu gelmeden yumurtlama yaşanmasının, yaz döne[1]mi verimini de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, iklim değişikliğinin tüm hayvan türlerini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.