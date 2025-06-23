Dilan Polat taziye için Bahar Candan'ı ziyaret etti; helva görüntüleri tepki çekti

Sosyal medya ünlüsü Nihal Candan, anoreksiya tedavisi gördüğü hastanede 25 kiloya düşüp hayatını kaybetti. Sansasyonel bir yaşantı süren Nihal Candan'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken dün Dilan Polat, Bahar Candan'ı ziyaret etti.

İkili helva kavurup görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Bu görüntülere tepkiler gecikmedi.

Özellikle Bahar Candan'ın hareketleri, gülümsemesi, kıyafeti eleştiri yağmuruna tutuldu.

En çok gelen yorumlardan biri de "Tık almak için yapılan şov" şeklindeydi.