“Dilek Dükkanı’nda her alışveriş bir çocuğun hayalini gerçekleştiriyor”

Merve YİĞİTCAN / İSTANBUL

Make-A-Wish Uluslararası Ağı’nın Türkiye temsilcisi Bir Dilek Tut Derneği, 20 yıl boyunca hayati tehlikede hastalığı bulunan 4 bin 900 çocuğun dileğini yerine getirirken, etkisini artırmak ve daha fazla çocuğun hayalini gerçekleştirmek için yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Berna Laçin’den Farah Zeynep Abdullah’a kadar birçok ünlünün destek verdiği ‘Doğum günümü bağışlıyorum’ projesini, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç eden dernek, bir süre önce hayata geçirdiği sanal pazar yeri ‘Dilek Dükkanı ile her alışverişin belli bir kısmının derneğe bağış olarak kazandırılmasını sağlıyor.

Bir Dilek Tut Derneği’nin yeni Başkanı Emine Çubukçu, derneğin faaliyetleri ve yeni dönem projelerini DÜNYA’ya anlattı. Carol Hakko tarafından 2000 yılında kurulan Bir Dilek Tut Derneği’nin 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Çubukçu, 2009 yılından bu yana da Make-A-Wish ağının bir parçası olduklarını aktardı. “Derneğimiz, hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor” diyen Çubukçu, bu şekilde onlara umut aşılayarak hayata tutunmalarına destek olduklarını dile getirdi.

Yeni dönemde öncelikli hedeflerinin ihtiyaç sahibi çocuklar için hayata geçirdikleri dilek sayısını artırmak olduğuna dikkat çeken Çubukçu, “Bu dilekleri hayata geçirirken unutulmaz ve etkili bir deneyim yaşatmak çok önemli. Deneyim ne denli unutulmaz ve güçlü ise, çocukların hayata bağlanma isteği de o denli yüksek oluyor. Bu nedenle ‘hayata bağlayan dilekler’ diye adlandırdığımız dileklerin gerçekleştirilmesi kısmındaki deneyimin tasarımına daha da odaklanacağız. Yeni dönemdeki öncelikli hedeflerimizden bir diğeri üye altyapısını güçlendirmek. Hem bireysel hem de kurumsal üyelerimizin sayısını artırmak istiyoruz.”

Ünlüler doğum günlerini bağışlıyor

Derneğe yapılan bağışların yüzde 20’sinin kurumsal bağışçılar tarafından yapıldığını söyleyen Çubukçu, derneğin bağış kanalları ve projelerini şöyle anlattı: “Türkiye’de derneğimize bağış yapmak için birçok alternatif var. Dileyen herkes https://fonzip.com/birdilektut/bagis sayfasından bağışta bulunabilirler. Aynı zamanda hediye ‘e-kartlarımız’ aracılığı ile bizlere bağış yapabilirler. Doğum günü bağışı hem bireyler hem de kurumlar için yaratılmış özel bir proje. Özellikle pandemi sürecinde doğum günü bağışında ciddi bir artış gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Berna Laçin, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Elif Dağdeviren, Farah Zeynep Abdullah, Belgim Aksoy, Tuba Ergün, Işın Görmüş, Alper Atakan, Özge Sarıkadılar gibi ünlü isimler, pandemi döneminde doğum günlerini dilek çocukları için bağış projesine çevirdiler.”

Yeni destekçi markalarla büyüyecek

Çubukçu’yu en fazla heyecanlandıran projelerin başında ise Dilek Dükkanı geliyor. Sanal pazar yeri olarak kurgulanan ve şu an 35 destekçi markanın yer aldığı platformdan yapılan her alışverişin yüzde 25’i, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bağış olarak derneğe aktarılıyor. Çubukçu, platformu yeni destekçi markalarla büyüterek çok daha fazla çocuğa umut olabilmeyi amaçladıklarını vurgularken, “Dilek Dükkanı Türkiye’de sivil toplum kurumları tarafından kurulan ilk çevrimiçi pazar yeri. Hediye alışverişini pratik ve keyifli bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüştüren Dilek Dükkanı’nda özel gün kartları, dekorasyon malzemeleri, çiçek/çikolata, takı/aksesuar, tekstil ve çocuklar için hediye seçeneklerinin hepsini bulmak mümkün” diye konuştu.

Dilekleri gerçekleşen çocukların hayata tutunma arzusu artıyor

Bundan 4 yıl önce ‘dilek çocuklarının’ hikayelerini dinledikten sonra Bir Dilek Tut Derneği’ne dahil olduğunu söyleyen Bir Dilek Tut Derneği Başkanı Emine Çubukçu, dileklerinin gerçekleşmesinin çocukların ruh haline, sağlığına, hastalığının gidişine etkilerini şöyle anlattı: “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklar yaşamlarını çok uzun süre hastane odalarında geçiriyorlar. Bu çocuklar ciddi anlamda ruhsal yorgunluk yaşayarak hayal kurmayı unutabiliyor, coşkusunu ve hayata karşı merakını yitirebiliyor. Hayata geçen dilekler çocukların hayata tutunmalarını motive ediyor. Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor, yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.”

En çok bilgisayar ve yatak odası diliyorlar

Dilek yolculuğunda ilk adımın ailesi ya da doktoru aracılığı ile dilek çocuğunun bilgilerinin derneğe ulaşması ile başladığını söyleyen Bir Dilek Tut Derneği Başkanı Emine Çubukçu, çocuklardan gelen dilekleri 4 kategori altında sınıflandırdıklarını aktarırken, bunları ‘sahip olmak istiyorum’, ‘olmak istiyorum’, ‘tanışmak istiyorum’ ve ‘gitmek istiyorum’ olarak belirlediklerini kaydetti. Hastalıkla mücadele eden çocukların pek çoğunun dışarı çıkamadığını kaydeden Çubukçu, bu nedenle çocukların en çok bilgisayar, tablet, oyun konsolu ya da yatak odasına sahip olma dileği tuttuklarını kaydetti.