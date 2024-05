Disney şarkılarının yazarı Richard Sherman hayatını kaybetti

Takip Et

Kardeşi Robert Sherman ile Jungle Book filminin "Trust in Me" şarkısı ve Chitty Chitty Bang Bang filminin "Truly Scrumptious" şarkısına imza atan Robert Sherman, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Beverly Hills'te hayatını kaybeden Sherman, 1965 yılında Mary Poppins'teki çalışmaları sayesinde kardeşi ile iki Oscar ödülü kazandı.

Sherman'ın ölümü Disney'in, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde "yaşa bağlı hastalık nedeniyle" vefat ettiği belirtilen açıklamasıyla duyuruldu.

Disney şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Nesillerdir sinemaseverler ve tema parkı misafirleri, Sherman kardeşlerin muhteşem ve zamansız şarkılarıyla Disney dünyasıyla tanıştı. Bugün bile ikilinin çalışmaları Walt Disney'in mükemmel lirik sesi olmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Disney'in açıklamasında ayrıca, 65 yıllık kariyeri boyunca Sherman'ın Walt Disney'in "yaratıcı yeteneklerden oluşan yakın çevresinin" bir parçası haline geldiği vurgulandı.

En iyi film veya TV müziği dalında Grammy ödülüne layık görülen Sherman kardeşler, 2005 yılında Songwriters Hall of Fame'e dahil edildi ve 2008'de ABD Ulusal Sanat Madalyası'nı aldı.