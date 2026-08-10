Doğanın Kanunu final mi yapıyor, neden final yapacak?

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Başrollerini Alperen Duymaz ile Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi 10 Haziran'da ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Yaz dizisi olarak ekrana gelen projenin yeni sezonda devam edip etmeyeceği konuşulurken bugün bir iddia ortaya atıldı. Dizinin 13. bölüm ile birlikte ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

Doğanın Kanunu final mi yapıyor?

Dizinin final yapacağına dair ne kanaldan ne de yapımcılardan resmi bir açıklama geldi. 13 bölümlük bir anlaşma yapıldığı öğrenilirken dizinin bir türlü reytinglerde ivme kazanamaması nedeniyle yeni sezonda olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğanın Kanunu oyuncuları

Alperen Duymaz (Yaman)

Özge Yağız (Doğa)

Hakan Yılmaz (Hulusi)

Nur Yazar (Perihan)

Seda Türkmen (Nesrin)

Hülya Duyar (Adile)

Onur Berk Aslanoğlu (Saffet)

Bartu Zeytinci (Burak)

Kübra Balcan (Vera)

Olcay Yusufoğlu (Devin)

Aziz Caner (Eren)

Lara Aslan (Hediye)

Yiğitcan Ergin (Mert)

Yüksel Ünal (Kazım)

Çağla Demir (Müjgan)

Müttalip Müjdeci (Kamuran)