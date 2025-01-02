Doğu Demirkol’un Kim Milyoner Olmak İster jokerleri gündem oldu! Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz

Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya ve Geleceğin Rotası gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol, yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı. Yarışmadaki performansı ve seçtiği telefon jokerleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Telefon jokerleri gündem yarattı

Yarışmada 300 bin TL’lik soruya kadar gelen Demirkol, “Salahiyet ne demektir?” sorusuyla karşılaştı. Şıklar arasında yetki, kurtuluş, serbestlik ve barış yer alıyordu. Bu kritik soruda telefon joker hakkını kullanan ünlü komedyen, Samed Kahya, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz gibi tanınmış isimlere ulaşabileceği joker listesiyle dikkat çekti. Bu tercih, sosyal medyada “Bu jokerler kaybettirmez” yorumlarıyla yankı buldu.

Yarışmadan 500 bin tl ile ayrıldı

Demirkol, joker hakkını kullanarak doğru cevabı buldu ve 300 bin TL’lik soruyu geçmeyi başardı. Yarışmayı toplamda 500 bin TL ödülle tamamlayan ünlü isim, hem performansıyla hem de kazandığı ödülle gündeme oturdu.

Sosyal medyada büyük ilgi

Telefon jokerlerinde yer alan ünlü isimlerin yanı sıra, Demirkol’un yarışmadaki samimi ve eğlenceli tavırları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, “Doğu Demirkol’un joker ekibi tam bir yıldız kadrosu” gibi yorumlar yaptı.