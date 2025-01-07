Dolandırıcılar Yeni Türkü’nün Solisti Derya Köroğlu hedef aldı: 'Fark ettiğimde iş işten geçmişti'

Türk müziğinin efsane grubu Yeni Türkü’nün 1977’den bu yana solistliğini üstlenen Derya Köroğlu, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Olay, Köroğlu’nun 2 Ocak günü dolandırıcıların aramasıyla başladı ve yaklaşık 3 saat süren bir telefon görüşmesi sonrası son buldu.

“Hesabınız kopyalanmış” tuzağı

Savcılık dilekçesine göre, Köroğlu’nu arayan dolandırıcılar, banka hesabının kopyalandığını ve yurtdışında bahis oynamaya çalışıldığını iddia ederek, bu girişimin engellendiğini söyledi. Köroğlu’nu sakinleştiren dolandırıcılar, güvenlik amacıyla diğer bankalardaki hesaplarının Merkez Bankası gözetimine alınması gerektiğini belirtti.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; bu sözlere inanan sanatçı, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankalar arasında para transferi yapmaya başladı. Ancak dolandırıcılar bu esnada, Köroğlu’nun hesabından kendi hesaplarına para aktarmayı başardı.

Şüphe uyandırmayan yöntem

Dolandırıcılar, her işlem için farklı telefon numaraları ve kişiler kullanarak Köroğlu’nu kandırmayı sürdürdü. Sanatçı, her defasında başka bir banka çalışanıyla konuştuğunu zannetti.

“Fark ettiğimde iş işten geçmişti”

Derya Köroğlu, yaşadıklarını savcılık dilekçesinde şu sözlerle anlattı:

“Yapılan işlemler hesaplarım arasında transfer gibi göründüğü için şüphelenmedim. Ancak iki farklı sanal hesaba da transfer yaptım. İşlemler sırasında dolandırıldığımı fark ettim ama artık olan olmuştu.”

Dolandırıcıların yöntemleri nedeniyle 100 bin TL'lik işlem limiti nedeniyle süreç yavaşladı ve Köroğlu, durumu fark ettiğinde dolandırıcılar çoktan hesapları boşaltmıştı.

İki şüpheli isim bulundu

Savcılık, Köroğlu’nun dilekçesinde dolandırıcıların yönlendirmesiyle para transferi yaptığı Mehmet D. ve Yasin T. isimlerine ulaştı. Ünlü sanatçı, organizasyonda yer alan diğer kişilerin de bulunmasını talep etti.