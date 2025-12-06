DSİ'nin kepçesini 'ödünç alıp' define aradılar

Olay, geçen günlerde Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Alanköy'de meydana geldi.

İddia göre, DSİ'nin bahse konu köydeki çalışması nedeniyle bölgede bulunan bir kepçe, gece saatlerinde çalındı.

Sonrasında 700 metre uzaklıktaki bölgeye götürülerek burada define arandı.

Yaklaşık 2 saat boyunca kepçeyi kullanan şahıslar sonrasında kepçeyi aldıkları gibi bırakarak kayıplara karıştı.

Kepçe operatörü 'Haberim yok' dedi

Olay ise kepçedeki takip cihazı sayesinde ortaya çıktı. DSİ ekipleri tarafından durum ilk olarak jandarmaya bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde köyde yapılan çalışmada görevli ve kepçeyi kullanan DSİ personellinin ifadesine başvuruldu.

İfadede personel durumdan haberinin olmadığını belirtirken tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, köye ismini veren Alanköy Höyüğü'nün bu bölgede olduğu, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2009 yılında alınan kararla bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlendiği öğrenildi.