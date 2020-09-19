Dünya + yine dopdolu!...

19 Eylül 2020

DÜNYA +, bu hafta da zengin ve yoğun içeriğiyle çıkıyor okurun karşısına…

Kanaat Önderi’nde, İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün ile adaletin şimdiki ve gelecek fotoğrafını şekillendiriyor Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Şeref Oğuz.

Takım Oyunu’nda; hazır giyimin duayeni Abdullah Kiğılı ile konuştuk. Abdullah Bey, “bana kimse kül yutturamaz” diyor. A Takımı ile DÜNYA’ya poz verirken ekliyor; “35 yılda artık öğreneceğim bir şey kalmadı. Dolaysıyla bilen bir patronla çalışmak, hem kolay hem de zordur.”

Bilmeniz Gereken 5 Şey'de bu hafta, mücevher alacakların kulağına küpe tavsiyelere yer verdik. Altını ucuza almak mümkün mü? Pırlantada sertifika ne kadar önemli? Her ülkede farklı altın ayarı…





İş Dünyası’nın yeni keşfini gündeme taşıdık. Fatoş Bozkuş, CEO’ların drone merakını araştırdı, inceledi ve yazdı. Ne amaçla alıyorlar? En çok ne için kullanıyorlar? Giriş seviyesinde maliyeti nedir? Ve üzerinde 1,5 ay çalışılan bir reklamın öyküsü…

Borsaya rekor yatırımcı akını… Cep Ekonomi’sinde Ufuk Korcan; banka hisseleri neyi bekliyor sorusuna cevapları yazdı.

Emtia’da Evrim Küçük, gümüş yatırımcılarını gündeme taşıdı. Altının yükseliş hamlesi ve kral rodyumun altın fiyatlarını 7’ye katlaması…

Bu hafta bir sayfamızı da aramızdan ayrılan Suna Kıraç’a ayırdık. Konuşan gözler artık sessiz… Yol arkadaşlarının kaleminden Suna hanımın ciddiyeti, çalışkanlığı, idealleri ve başarı öyküsünü aktardık.

Gündem Sanat’ta sektörün içinde bulunduğu sıkıntıların yanı sıra çözüm önerilerine yer veriyoruz. Didem Eryar Ünlü; yönetmeninden sanatçısına, yapımcısına, yazarına dek görüşleriyle sektörün durumunu tespit ediyor.

Yönetim sayfamızda, Kanadalı Profesör Roger Martin’in “Ters Açı” önerilerini değerlendirdik.

İş dünyası filozofu Peter Drucker’in tahtına aday gösterilen Martin; koronaya karşı “veya” yerine “ve” demenin gereği ve önemini vurguluyor.

Ayrıca Güven Bilge; Çizgilerle Marka-Roman için “bağımsız üye” kavramını çizdi.

İşin Geleceği’nde Selenay Yağcı; “start-up’ların en değerli kaynağı ekibi” konusunu işledi.

İyi okumalar…