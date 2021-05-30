"Dünyada yetim üreten bir sistem var"

Murat KÜÇÜK

Halep kuşatmasında sıkışıp kalan 47 yetim çocuğun güvenli bölgeye ulaştırılmasıyla 5 yıl önce faaliyetlerine başlayan Yetim Vakfı, kurumsallaşmasını Haziran 2017’de tamamladı. Vakıf; ebeveyn kaybı yaşamış çocukların bu durumla başa çıkabilmelerini ve kaybın yarattığı psikolojik etkiyi hafifleterek ailelerin ihtiyaçlarına cevap veren programlar geliştirmeyi görev ediniyor.

Yetim Vakfı’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarında ihtiyaç sahiplerine 7 milyon 247 bin 293 TL tutarında destek sunduklarını açıkladı. Faaliyetlerinin ekseriyetle yurt içinde gerçekleştiğini belirten Murat Yılmaz, “Bu psikososyal destek çalışmalarımızdan başta Suriyeli yetim çocuklar olmak üzere ülkemizde bulunan ve felaketlerden etkilenen tüm yetim çocuklarımız ve anneleri istifade ettiler.” dedi.

400 milyonluk nüfuslarıyla dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olan yetimlerin hayat mücadelesinde yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Dünyada insan eliyle gerçekleşen felaketler nedeniyle sürekli yetim üreten bir sistem var. Bu çerçevede sadece yetime destek değil, aynı zamanda yeni yetimlerin oluşmaması için de etkili çalışmak gerekiyor. Yetim Vakfı olarak aynı zamanda bunun için de gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Reyhanlı'daki eğitim merkezi ile çocuklar eğitime devam ediyor

4 bin 200 düzenli bağışçılarının olduğu bilgisini paylaşan Başkan Murat Yılmaz, “Psikososyal desteklerle ulaştığımız bin 758 yetim çocuk ve anne var. Reyhanlı’daki eğitim merkezimizde bin 156 öğrencimizle direkt eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında çocuklarımızın bayramlık ihtiyacını gideriyor ve kumanya kartları dağıtıyoruz. Oyuncak, kırtasiye, zeka ve el becerilerini geliştiren ürünlerden oluşan ‘Bir Kutu Gülücük’ setleri sayesinde 50 bine yakın çocuk ve anneye ulaştık.” dedi.

Maddi ve manevi yardımlar, bir kuşun iki kanadı gibi

“Yetim Vakfı olarak çocuk ve annelere sağlanan maddi ve manevi destekleri bir kuşun iki kanadı gibi görmekteyiz.” diyen Başkan Yılmaz, “Dengeli bir çalışma sürdürebilmek adına moral ve terapi destekleriyle maddi ve fiziki katkıları eş zamanlı yürütme gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede psikososyal ve sosyal hizmet çalışmalarıyla, yetim çocuk ve ailelerimize sunduğumuz sponsorluk ödemeleri ve sosyal yardımlar birbirini desteklemektedir.”

Reyhanlı Eğitim Köyü, Esenlik Durakları, Hayallere Değen Resimler, Kilis Anaokulu, Zeytin Dalı Projesi, Sokağıma Şenlik Geldi gibi projelerle Yetim Vakfı, çocuklara eğitim, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet, psikososyal destek ve gelişim atölyeleriyle destek sağlıyor. Vakıf öncesinde belirledi ülke ve bölgelerde muhtaç çocuklar için eğitim, sağlık, barınma, gıda ve giysi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

88 dönümlük alana eğitim merkezi kurulacak

Vakfın gelecek dönem projeleri hakkında bilgi veren Murat Yılmaz, “88 dönümlük alanda Çatalca Eğitim Merkezi projemizi inşa edeceğiz. 2 sene içerisinde tamamlamayı planladığımız merkezde fen bilimleri ve sosyal bilimler liseleri, 720 kişilik öğrenci yurdu, 750 kişilik konferans salonu, esenlik akademisi, yemekhane, kafeterya, kapalı spor salonu, iki halı saha ve nizami futbol sahası ile idari binamız bulunacak. Bu merkezde dünyanın her noktasından gelen yetim çocuklarımızı yarınlara hazırlayacağız.” şeklinde konuştu.