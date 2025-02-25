Dünyanın en büyük yolcu uçağının ilk Türk kadın kaptan pilotu Gökçe Kübra Yıldırım oldu
Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates’te, Türk pilot Gökçe Kübra Yıldırım, Airbus A380 modelinde kaptanlık görevini üstlenen ilk Türk kadın pilot oldu. Yıldırım, bu önemli başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
Gökçe Kübra Yıldırım, 12 yıl süren zorlu bir kariyerin ardından, Airbus A380'in kaptan pilotu olarak görev yapmaya başladı.
Paylaşımında, "Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu" ifadelerini kullanan Yıldırım, destek veren herkese teşekkür etti.
Yeni maceralara yelken açıyor
Yıldırım, "Artık resmi olarak Airbus 380 Kaptanıyım" diyerek, kaptanlık görevini devralmasının ardından yeni maceralara doğru yol almayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Emirates’in A380’inde İlk Türk Kadın Kaptan Pilot— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) February 25, 2025
Dubai merkezli havayolu Emirates’in Türk pilotu Gökçe Kübra Yıldırım, kaptan olduğunu duyurdu. Yıldırım A380’de kaptan olan ilk Türk kadın pilot oldu.
Yıldırım paylaşımında:
“Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün… pic.twitter.com/hgTW0VfHXy