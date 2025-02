Dünyanın en büyük yolcu uçağının ilk Türk kadın kaptan pilotu Gökçe Kübra Yıldırım oldu

Takip Et

Gökçe Kübra Yıldırım, 12 yıl süren zorlu bir kariyerin ardından, Airbus A380'in kaptan pilotu olarak görev yapmaya başladı.

Paylaşımında, "Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu" ifadelerini kullanan Yıldırım, destek veren herkese teşekkür etti.

Yeni maceralara yelken açıyor

Yıldırım, "Artık resmi olarak Airbus 380 Kaptanıyım" diyerek, kaptanlık görevini devralmasının ardından yeni maceralara doğru yol almayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.