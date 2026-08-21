Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında: Uzun yaşamın sırrını tek cümlede anlattı

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Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Ethel Caterham, 117. yaşını kutluyor. Titanik faciasından üç yıl önce dünyaya gelen Caterham, iki dünya savaşına tanıklık ederken 110 yaşında yakalandığı Covid-19'u da atlattı.

İngiltere'nin Surrey bölgesindeki Lightwater'da bir bakım evinde yaşayan Ethel Caterham, 21 Ağustos Cuma günü ailesi ve arkadaşlarıyla 117. doğum gününü kutluyor.

Caterham, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Nisan 2025'te "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanını aldı.

Titanik faciasından önce doğdu

1909 yılında dünyaya gelen Caterham'ın yaşamı, son yüzyılın en önemli tarihsel olaylarının büyük bölümüne uzanıyor. Titanik'in 1912'de batmasından üç yıl önce doğan Caterham, Rus Devrimi'nden sekiz yıl önce hayata gözlerini açtı ve hem Birinci hem de İkinci Dünya Savaşı dönemlerini yaşadı.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Caterham, Covid-19 salgınını atlatan en yaşlı kişiler arasında da bulunuyor. 2020 yılında, 110 yaşındayken Covid-19'a yakalanan Caterham hastalığı yenmeyi başardı.

Genç yaşında Hindistan'a gitti

Hampshire'daki Shipton Bellinger'da sekiz çocuklu bir ailenin en küçük ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Caterham, Wiltshire'daki Tidworth'ta büyüdü.

Kral VII. Edward döneminde doğan kişiler arasında hayatta kalan son kişi olan Caterham, henüz gençken, 1927 yılında Hindistan'a giderek asker bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalıştı.

1931 yılında İngiltere'deki bir akşam yemeğinde Britanya Ordusu'nda yarbay olan Norman ile tanışan Caterham, daha sonra onunla evlendi. Çift bir dönem Hong Kong'da yaşarken Ethel Caterham burada bir anaokulu kurdu.

Çiftin iki kızı dünyaya geldi ancak her ikisi de annelerinden önce hayatını kaybetti. Eşi Norman ise 1976 yılında yaşamını yitirdi. Caterham'ın uzun yaşamıyla dikkat çeken kız kardeşi Gladys de 104 yaşına kadar yaşadı.

Uzun yaşamın sırrını böyle açıklamıştı

117 yaşına ulaşan Caterham, daha önce kendisine uzun yaşamının sırrı sorulduğunda dikkat çeken tavsiyelerde bulunmuştu. Guinness Dünya Rekorları'na göre Caterham, hayatta karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeyi, olumlu bir zihinsel tutum benimsemeyi ve her şeyi ölçülü yapmayı uzun yaşamına katkı sağlayan unsurlar arasında göstermişti.

Caterham'ın bu konuda verdiği en dikkat çekici yanıtlardan biri ise insan ilişkilerine yönelik olmuştu. Uzun yaşamının sırrına ilişkin konuşan Caterham, "Kimseyle tartışmayın. Dinlerim ve istediğimi yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

97 yaşında hâlâ otomobil kullanıyordu

İleri yaşına rağmen uzun yıllar aktif yaşamını sürdüren Caterham'ın 97 yaşına geldiğinde hâlâ otomobil kullandığı belirtildi.

Caterham'ı 116. doğum gününden kısa süre sonra Kral Charles da ziyaret etti. Görüşmede Charles'ın 1969 yılında Galler Prensi olarak göreve başlamasını hatırlayan Caterham, Kral'a, "Bütün kızlar size âşıktı ve sizinle evlenmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

Tüm zamanların rekoru hâlâ Jeanne Calment'te

Caterham yaşayan en yaşlı insan unvanını taşısa da doğrulanmış kayıtlara göre tarihte en uzun yaşayan insan rekoru Fransız Jeanne Calment'e ait.

1875 yılında doğan Calment, 1997 yılında 122 yıl 164 günlükken hayatını kaybetti.