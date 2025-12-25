Dünya'nın ilk mağara kilisesinde Noel ayini
Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Medeniyet şehri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönettiği ayin sonrasında kilisede, Noel nedeniyle yılbaşı pastası kesildi.
Hristiyanların yoğun ilgi gösterdiği ayinde, dualar ve ilahiler söylenirken vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu. Polis ekipleri kilise girişinde ve içinde güvenlik önlemi aldı.
