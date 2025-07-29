Düzce’de halı sahada serinleten yenilik: Maç ortasında su püskürtme sistemi

Düzce’de hava sıcaklıklarının 38 dereceye ulaştığı günlerde, bir halı saha işletmecisi sıcaktan bunalan futbolseverler için dikkat çeken bir çözüm geliştirdi. Halı saha işletmecisi Mesut Büyük, sahaya kurduğu su püskürtme sistemiyle maç sırasında oyuncuların serinlemesini sağlıyor.

Uygulamaya ilgi oldukça yoğun. Özellikle yaz akşamlarında serinlemek isteyen vatandaşlar, bu sistem sayesinde hem spor yapıyor hem de bunaltıcı sıcaklardan bir nebze de olsa uzaklaşıyor.

"Futbolseverleri serinletiyoruz"

Mesut Büyük, uygulamaya dair şunları söyledi:

"Türkiye’de hava sıcaklıkları çok yüksek. Biz de futbol kültürüne değişik bir hava kattık ve sulama yaparak futbolseverleri serinletmeye çalışıyoruz. Böylece daha eğlenceli vakit geçiriyorlar ve serin bir şekilde futbol oynuyorlar."

Sistemin maç esnasında veya sonunda açıldığını söyleyen Büyük, oyuncuların bu uygulamaya şaşırarak olumlu tepkiler verdiğini de belirtti:

"Sistemi ilk defa görenlerin tepkisi güzel oluyor, şaşırıyorlar ve nasıl olduğunu soruyorlar. Biz de durumu anlatıyoruz. Maçın ortasında veya sonunda, duruma göre 3-4 dakikalığına sulamayı açarak futbolseverleri serinletiyoruz."

Hem eğlenceli hem serinletici

Oyuncular hem stres atıyor hem de serin serin futbol keyfi yaşıyor. Mesut Büyük, bu sistemin halı saha kültürüne renk kattığını ve memnuniyetin giderek arttığını ifade etti.

Yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken halı saha, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.