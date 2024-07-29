Ebrar Karakurt Hollanda maçı sonrası gündem oldu: Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı
A Milli Kadın Voleybolcu Ebrar Karakurt, Hollanda zaferi sonrası fenomen dizi Gibi’ye yaptığı atıf gündem yarattı. Karakurt sosyal medya hesaplarından “Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı” yazdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı. Filenin Sultanları müthiş bir geri dönüş sergileyerek Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.
Maçın ardından milli yıldız Ebrar Karakurt’un paylaşımı gündem yarattı. Karakurt maç sonrası sosyal medya hesaplarından Gibi dizisine atıfla “Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı” yazdı.
Gibi dizisinin ilk sezonunda bölümlerinden birinde Erasmus kapsamında Türkiye’ye gelen Hollandalı bir öğrenci, Ersoy karakterinin babaannesini yiyordu.
Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı 😅 pic.twitter.com/fveYeW8iSR— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) July 29, 2024