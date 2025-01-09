Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Edip Akbayram, evinde düşme sonucu yaşadığı kaza nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda iç kanama geçirdiği belirlenen Akbayram, yoğun bakımda entübe edildi.

Edip Akbayram sağlık durumu

Daha önce zatürre tedavisi gören ve geçtiğimiz hafta taburcu edilen sanatçının ailesi, hastane sürecinde yanından ayrılmadı. Kızı Türkü Akbayram, “Babam eve yeni çıkmıştı ancak farklı komplikasyonlar sonucu iç kanama geçirdi. Yoğun bakımda ve entübe edildi. Dualarınızı eksik etmeyin” açıklamasında bulundu.

Edip Akbayram kimdir?

29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep’te dünyaya gelen Edip Akbayram, dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı. Genç yaşta müziğe ilgi duyan Akbayram, lisede kurduğu orkestra ile bu alanda ilk adımlarını attı.

1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması’nda "Kükredi Çimenler" adlı bestesiyle birinci olan sanatçı, Anadolu pop müziğinin öncülerinden biri oldu. 1974 yılında kurduğu Dostlar Orkestrası ile "Kara Kuzu," "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" gibi eserlerle halkın gönlünde taht kurdu.

Sanatçının en çok bilinen şarkıları arasında "Aldırma Gönül," "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Hasretinle Yandı Gönlüm" yer alıyor. 250’nin üzerinde ödüle sahip olan Akbayram, müzik kariyerini Anadolu halk müziğiyle zenginleştirdiği eserlerle sürdürdü.