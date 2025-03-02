Edip Akbayram'ın cenazesi ne zaman kaldırılacak? Cenaze programı belli oldu

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Akbayram'ın ailesi ve sevenleri hastaneye geldi

Edip Akbayram'ın vefatının ardından sanatçının kızı Türkü ve eşi Ayten Akbayram ile yakınları hastaneye geldi. Sanatçının cenazesi morga götürülürken ailesi ile yakınlarının da görevlilere eşlik ettiği görüldü.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrılan Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram, çevredeki vatandaşlarla gazetecilerin taziye dileklerini kabul etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Ayten Akbayram, acılarının taze olduğunu dile getirdi. Şarkıcı Kubat da çok üzgün olduğunu belirterek, "Babamızdı, bir devir kapandı. Tüm müzik camiasının, ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Yeri doldurulamaz sanatçı bir abimizdi." ifadelerini kulland