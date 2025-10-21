Edremit katliamında oğlu öldürülen annenin paylaşımı yürek dağladı: 'Keşke geç kalsa idi...'

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ın annesi Handan Çalık, yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğlunu cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in saldırısında kaybeden Çalık’ın satırları, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

“Keşke geç kalsa idi”

Handan Çalık, oğlunun ölümünden saatler önce yaşanan sıradan bir anı hatırlatarak şu sözleri paylaştı:

“Sadece bir saatliğine çay içmeye gittiler arkadaşı ile. Keşke geç gelselerdi. Ama o sözünün eri idi. Avukat diye yazmışlar, oğlum jeoloji mühendisi idi. Arkadaşı ise makine mühendisi idi. İçkisi, sigarası olmayan, hiç evden dışarı çıkmayan, bir karıncayı incitmemiş, çok düşünceli, aynı zamanda çok zeki bir çocuk, ellerimde kan kaybından, iç kanamadan öldü ve ben hiçbir şey yapamadım, kurtaramadım oğlumu...”

Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattığı paylaşımında, “Gitmeden önce evimizi süpürdü, çayımızı yaptı, önümüze getirdi. ‘Annem kendinize dikkat edin’ diyerek gitti.” ifadeleriyle herkesi duygulandırdı.

“O evimizin bekçisiydi”

Oğlunun merhametli, çalışkan ve ailesine düşkün bir çocuk olduğunu anlatan Handan Çalık, şu sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi:

“O evimizin bekçisi idi. Evde elinin değmediği hiçbir yer yok. Şimdi evim dar geliyor. Çok okur, çok araştırır, üstün zekâsı ile her şeyi kotaran, en kısa sürede çözen bir çocuk idi. O kız kardeşinin bebeklikten beri abiciği idi. Hiç kimseyi incitmedi. Rabbim ondan razı olsun, iyi ki benim oğlum olmuş. Acımı tarif etmem imkânsız.”

