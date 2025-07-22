Efsane aktör Bruce Willis’ten kötü haber

Son haberlere göre; 70 yaşındaki aktör, ‘frontotemporal demans’ (FTD) hastalığı nedeniyle artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor.

Bruce Willis konuşmayı etkileyen afazi’ hastalığı nedeniyle 2022’de aktörlüğü bırakmak zorunda kalmıştı. 2023 başlarında ise ailesi, Willis’in hastalığını zamanla konuşmayı, motor becerileri ve davranışı etkileyen ciddi bir hastalığa, demansa döndüğünü duyurmuştu

FTD beynin dil, hareket ve duygusal düzenden sorumlu frontal ve temporal loplarını etkiliyor. Durum kötüleştikçe hastalar iletişim kurma, kelimeleri tanıma ya da basit fiziksel görevleri yerine getirme kabiliyetlerini kaybediyor.

Ekrandaki keskin nüktedanlığı ve fiziksel yapısıyla hafızalarda yer edinen Bruce Wills’in tam zamanlı bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Ünlü yıldızın konuşamadığı, yardımsız yürüyemediği ve başarılı aktörlük kariyeri de dahil olmak üzere geçmişi hatırlayamadığı belirtiliyor.